بشرط حبسها منزليا.. إسرائيل تفرج عن شقيقة إسماعيل هنية

وجاء في قرار المحكمة: "درسنا الظروف الشخصية، بما في ذلك حقيقة أنها مريضة بالسرطان وتحتاج للعلاجات الطبية التي من المحتمل أن لا تتمكن من الحصول عليها داخل السجن، وحقيقة أنها ستكون تحت المراقبة الدقيقة لأحد الكفلاء، وأنه ليس لديها سجل جنائي، وتوجد أيضا موافقة على وضع ودائع ضخمة ومهمة ستكون عاملا رادعا"، حسبما ذكر موقع قناة "i24news" الإسرائيلي.

وقال المحامي زياد الباز الذي يمثل صباح هنية: "كما قلنا في البداية، وبعد الكثير من الجهود أمام الادعاء، تمكنا من إقناع النيابة أن الأدلة التي استندت عليها ضعيفة للغاية، وبالتالي وافقت النيابة العامة على إطلاق سراحها بشروط الحبس المنزلي".

واعتقلت السلطات الإسرائيلية صباح هنية منذ شهر؛ للاشتباه بارتكاب تهم تتعلق "بالتضامن والتحريض على الإرهاب".