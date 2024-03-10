الأردن ينفذ مع عدة دول 6 عمليات إنزال مساعدات على غزة 

أعلن الجيش الأردني، الأحد، تنفيذ 6 عمليات إنزال جوية لمساعدات إغاثية شمال قطاع غزة، بمشاركة مصر والولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا.

وقال الجيش الأردني، في بيان: "نفّذت القوات المسلحة الأردنية، الأحد، 6 إنزالات جوية مشتركة مع دول شقيقة وصديقة".

وأضاف: "استهدفت الإنزالات عددا من المواقع في شمال قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الدولية التي تبذلها المملكة للتخفيف من آثار الحرب على قطاع غزة".

وشاركت في العملية طائرتان من نوع C130 تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، بجانب طائرات مصرية وأمريكية وفرنسية وبلجيكية، وفق المصدر ذاته.

ومن جانبه، قال الجيش الأمريكي إن الولايات المتحدة والأردن نفذا إنزالا جويا جديدا للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة، شمل أكثر من 11500 وجبة للفلسطينيين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن أحدث عملية إنزال جوي على شمال غزة شملت كميات من الأرز والطحين والمعكرونة والأغذية المعلبة.

وأظهرت بيانات لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الولايات المتحدة أسقطت نحو 135 ألف وجبة في عمليات إنزال جوي هذا الشهر.