اليمن.. القوات الجنوبية تحبط هجوماً حوثياً على مواقعها في أبين

أحبطت القوات الجنوبية في اليمن، الأحد، هجوما شنته ميليشيات الحوثي، على عدد من مواقعها، الواقعة شمال شرق محافظة أبين المتاخمة للعاصمة المؤقتة للبلاد عدن.

وقال مصدر عسكري في محور جبهة "ثره" في حديث لـ "إرم نيوز"، إن ميليشيات الحوثي حاولت التسلل، للسيطرة على عدد من المواقع التي تتمركز فيها القوات الجنوبية، في منطقة (المحلحل)".

وأضاف: "تمكنت القوات الجنوبية من التعامل مع تلك المحاولة، الأمر الذي نجم عنه وقوع اشتباكات ومواجهات عنيفة للغاية بين الطرفين".

وتابع: "انتهت تلك المعارك بإحباط محاولة الحوثيين للسيطرة على مواقع تمركز القوات الجنوبية، وإجبارها على الفرار والتراجع إلى مواقعها التي جاءت منها".

وبحسب المصدر، "أسفرت تلك المواجهات عن سقوط قتيلين وجريحين من أفراد القوات الجنوبية، بينما سقط عدد من عناصر الميليشيات الانقلابية بين قتيل وجريح".

وتشهد جبهة "ثره" شمال شرق محافظة أبين، بشكل يومي، حالات من الكر والفر، بين الطرفين، لتندلع على وقعها العديد من المواجهات القتالية، والاشتباكات المسلحة، العنيفة والضارية.