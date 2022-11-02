البيان الختامي للقمة العربية.. دعم قطر لاستضافة كأس العالم ورفض التدخلات الخارجية

أكّد البيان الختامي للقمة العربية التي انعقدت في الجزائر على دعم قطر لتنظيم بطولة كأس العالم، ورفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية.

وشدد البيان، الذي تلقت إرم نيوز نسخة منه، على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية بكل عناصرها وأولوياتها.

وشدد البيان الذي عرف بـ"إعلان الجزائر" على ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها.

كما دعا إلى العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده، وشدد على رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأعرب بيان الزعماء العرب عن التضامن الكامل مع الشعب الليبي، ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية، والتأكيد، كذلك، على دعم الحكومة الشرعية اليمنية ومباركة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.

ودعا البيان إلى القيام بدور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، والترحيب بتنشيط الحياة الدستورية في العراق، بما في ذلك تشكيل الحكومة.

وجدد البيان التضامن مع لبنان للحفاظ على أمنه، ودعم خطواته لبسط سيادته على أقاليمه البرية والبحرية.

وشدد البيان على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وأعرب البيان عن رفضه حملات التشكيك والتشويه المغرضة التي تطال قطر، معربا عن مساندة قطر في استضافتها بطولة كأس العالم.

وأعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان استضافة بلاده القمة العربية المقبلة.