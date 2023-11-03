مستقبل القطاع بعد حرب غزة.. هل الاقتراحات الأمريكية قابلة للتنفيذ؟

تدرس الولايات المتحدة ودول أخرى مجموعة متنوعة من البدائل المحتملة لمستقبل قطاع غزة، مُستبعدة مشاركة "حماس" في حُكم القطاع بعد وضع الحرب أوزارها، لكن لم تظهر بعد خطة واضحة.

وخلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن "الوضع الراهن الذي تتولَّى فيه حماس المسؤولية في القطاع المكتظ بالسكان، لا يمكن أن يستمر، لكن إسرائيل لا تريد إدارة غزة أيضًا"، على حد قوله.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة، قولها إن "الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان خيارات عدة لمستقبل قطاع غزة، حال الانتصار على حماس، وهي:

أولًا: توفير السيطرة المؤقتة على غزة لدول منطقة الشرق الأوسط بدعم من قوات من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وفي الوقت نفسه، فإن وجود دول عربية أمر مرغوب فيه.

ثانيًا: نشر قوات حفظ السلام والمراقبين، وفي الوقت نفسه، ترى إسرائيل، كما تشير الوكالة، إلى أن الفكرة تستحق الدراسة.

ثالثًا: إدارة مؤقتة لقطاع غزة تحت رعاية من جانب منظمة الأمم المتحدة.