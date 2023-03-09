وزير الخارجية السعودي: أولويتنا في اليمن الوصول لوقف إطلاق نار دائم

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس إن هناك جهودا قائمة للوصول أولا لوقف إطلاق نار دائم في اليمن، ومن ثم إطلاق عملية سياسة بين الأطراف اليمنية تنهي هذه الأزمة.

وجاء تصريح بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو، ردا على صحفي سأل بشأن المفاوضات مع جماعة الحوثي عبر وساطة عمانية، إلى أي مرحلة وصلت، وما مدى دقة المعلومات التي تقول إن المملكة السعودية طلبت انشاء منطقة عازلة من 20 كلم على الحدود اليمنية مع وجود موافقة مبدأية من قبل الحوثيين".

وأضاف الوزير "نستمر بهذا الحوار وهناك حوارات عبر مسارات متعددة مدعومة بالأمم المتحدة من ،جل تحقيق هذه المستهدفات"، مؤكدا بأن الأولوية الأن هي وقف اطلاق النار من ثم اطلاق الحوار، خلاف ذلك قال الوزير إنه لا يريد الخوض بالتفاصيل تأكيدا أو نفيا لانها ليست مفيدة لمسارات المفاوضات، مؤكدا على أن اهتمام المملكة حاليا هو وقف اطلاق النار بشكل دائم يليه إطلاق حوار يمني يضمن استقرار اليمن واستقلاليته ومن بعد ذلك يضمن ازدهار اليمن وهذه هي الأولوية".