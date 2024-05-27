بزنس إنسايدر: ميليشيا حزب الله تمتلك سلاحا يهدد الطيران الإسرائيلي

ويُعد "صياد 2" صاروخًا مضادًّا للطائرات متوسط المدى طورته إيران، عن طريق الهندسة العكسية، بشكل كبير عن الصاروخ الأمريكي RIM-66، الذي حصلت عليه طهران قبل ثورة 1979. ويتمتع هذا الصاروخ بمدى أقصر من أسلافه.

أما الصاروخ الأكثر تقدمًا، فهو "صياد 4 بي"، الذي طورته إيران لنظام الدفاع الجوي "بافار 373"، ويُقدر مداه بـ 186 ميلًا.

وأضاف الموقع أنه من غير الواضح ما إذا حاولت إيران نقل نظام بافار 373، وهو المعادل الإيراني المطور محليًّا لنظام إس 300 الروسي، إلى ميليشيا حزب الله بصواريخه الصياد 4/4 بي.

وقال نيكولاس بلانفورد، الزميل غير المقيم في المجلس الأطلسي ومؤلف كتاب "محاربو الله" إن "قدرات حزب الله الدفاعية الجوية غامضة للغاية. ونحن لا نعرف إلا القليل عن ترسانة الدفاع الجوي لحزب الله لأنه نادرًا ما يستخدمها".

وأضاف بلانفورد: "مع ذلك، إذا كانت إيران تمتلك أو تستطيع الحصول على نظام دفاع جوي يناسب احتياجات حزب الله، فمن الآمن الافتراض أن حزب الله ربما سيحصل عليه".

وتابع الموقع أنه رغم صعوبة أن تمتلك ميليشيا حزب الله شبكة كبيرة من الصواريخ المضادة للطائرات بهذا الحجم، بفعل استهداف إسرائيل المتواصل لشحنات أسلحة الميليشيا وهي في الأراضي السورية، فإن بعض دفاعات الميليشيا الجوية يمكن أن تؤثر على العمليات الجوية الإسرائيلية فوق لبنان.

وبشكل عام، من غير المرجح أن يمنع هذا القوات الجوية الإسرائيلية من العمل فوق لبنان، ولكن من المرجح أن يجبِر الإسرائيليين على أن يصبحوا أكثر حذرًا وسط تكتيكات ميليشيا حزب الله المتغيرة وقدراتها الأكثر تقدمًا، مثل تحليق طائراتها المقاتلة على ارتفاعات أعلى أو استخدام طائرات أكثر تخفيًا مثل إف 35".

وأردف الموقع أن اكتشاف وجود صاروخ "صياد 2" يشير إلى أن إيران كانت قادرة على نقل المزيد من الأنظمة الدفاعية المتقدمة المماثلة التي من المرجح أن تستخدمها ميليشيا حزب الله بطريقة تدريجية مع تصاعد الصراع أو حال نشوب حرب أوسع نطاقًا.