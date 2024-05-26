مسؤول إسرائيلي يتوقع بحث اتفاق بشأن الرهائن اليوم

توقع مسؤول إسرائيلي بارز، يوم الأحد، أن يجتمع مجلس وزراء الحرب مساءً، لبحث اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول، الذي فضَّل عدم الكشف عن هويته، قوله: "من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي في القدس الليلة في تمام الساعة التاسعة الـ(18,00 ت غ) لبحث اتفاق إطلاق سراح الرهائن".

وعلى صعيد متصل، قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، يوم الأحد، إن الحركة لم يصلها شيء من الوسطاء حول ما يتم تداوله بخصوص مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف الرشق، في منشور على "تليغرام"، أن "المطلوب بشكل واضح هو وقف العدوان بشكل دائم وكامل في كل قطاع غزة، وليس في رفح وحدها.. هذا ما ينتظره شعبنا، وهذا هو المرتكز ونقطة البداية".