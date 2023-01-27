قرقاش: التصعيد الإسرائيلي في جنين خطير ومقلق

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت، الخميس، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بشكل فوري، والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية، في أعقاب اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين، ما أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين.

ودعت الرئاسة الفلسطينية لجنة التحقيق الدولية في مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في مجزرة جنين، وإحالة النتائج لمجلس الأمن.