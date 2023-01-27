قرقاش: التصعيد الإسرائيلي في جنين خطير ومقلق
حذر المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، من خطورة التصعيد الإسرائيلي الأخير في مخيم جنين بالضفة الغربية.
وقال قرقاش في تغريدة عبر "تويتر" إن "التصعيد الإسرائيلي في جنين خطير ومقلق، ويقوض المساعي الدولية للدفع بأولوية أجندة السلام".
وأشار إلى أن "تحرك الإمارات والصين وفرنسا لعقد اجتماع لمجلس الأمن يؤكد إرادة المجتمع الدولي لتغليب الحلول السلمية وتعزيز التواصل والحوار بدلاً من المواجهات والتصعيد بما ينتج عنه المزيد من التعقيد والتأزيم".
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت، الخميس، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بشكل فوري، والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية، في أعقاب اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين، ما أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين.
ودعت الرئاسة الفلسطينية لجنة التحقيق الدولية في مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في مجزرة جنين، وإحالة النتائج لمجلس الأمن.