ما الذي حققته الضربات الدولية ضد الحوثيين؟

مع اقتراب انقضاء الشهر الأول على انطلاق ضربات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، ضد مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن، تبدو هذه العمليات غير ناجعة حتى الآن في تحقيق أهدافها الرامية إلى "تأمين الملاحة الدولية"، قرب أحد أهم المعابر المائية في العالم.

نحو 300 غارة جوية وبحرية حتى يوم الاثنين الماضي، وفق إعلان ميليشيا الحوثي، لم تكن كافية لإيقاف الهجمات ضد السفن في ممرات الملاحة الدولية، بل دفعت الميليشيا إلى تصعيد هجماتها على امتداد البحر الأحمر وخليج عدن وصولًا إلى بحر العرب، وتوسعة أهدافها لتشمل سفنًا تجارية وعسكرية، أمريكية وبريطانية، إلى جانب الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل.

وبحسب المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينج، فإن واشنطن تتبع الآن إستراتيجية متعددة الجوانب، لإعادة السيطرة على البحر الأحمر في أسرع وقت ممكن.