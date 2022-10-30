قبل يومين من عقدها.. وزراء الخارجية العرب يقرون جدول أعمال قمة الجزائر

أقرَّ وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، في ختام اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الـ31 في الجزائر، كل البنود التي تضمنها مشروع جدول أعمال القمة التي تنطلق، الثلاثاء المقبل.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، إنه "تم الاتفاق بالإجماع على كل بنود الاجتماع التي سترفع إلى القمة".

وأضاف زكي، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام جزائرية، أن "مشروع جدول أعمال القمة العربية يتضمن كافة التطورات المتعلقة بالأزمات في دول عربية عدة بينها ليبيا، واليمن، والسودان".

ولفت إلى أن "التدخلات الإقليمية كانت محورًا رئيسًا في اجتماعات الجزائر".

وقال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن "اجتماع وزراء الخارجية العرب سمح بالتوصل إلى نتائج توافقية، بعد مشاورات ثرية ومعمقة".