بلينكن: "واقعة رفح مروعة" ونطالب بتحقيق فوري

وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاستهداف الإسرائيلي لرفح، الذي أدى إلى مقتل نحو 45 فلسطينياً، بأنه "مروع"، وطالب إسرائيل بـ "ضرورة إجراء تحقيق فوري".

وخلال زيارة إلى مولدافيا، قال بلينكن، في تصريح للصحفيين، إن "واقعة رفح مروعة، وأوضحنا تماما لإسرائيل ضرورة إجراء تحقيق على الفور وتحديد ما حدث".

ورداً على سؤال بشأن استخدام أسلحة أمريكية في رفح، قال الوزير الأمريكي إنه ليس بوسعه التحقق مما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت أسلحة مقدمة من واشنطن، وأضاف أن نوع الأسلحة المستخدمة وكيفية استخدامها ينبغي أن يكونا الغرض من تحقيق في الهجوم.

وفي سياق آخر، قال بلينكن إن إسرائيل بحاجة لوضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، "في أسرع وقت ممكن"، وذلك في أعقاب تصريح لمسؤول إسرائيلي قال فيه إن الحرب في غزة قد تستمر حتى نهاية هذا العام "على الأقل".

وأضاف أن إسرائيل ستواجه الفوضى وانعدام القانون في غزة، في غياب خطة لما بعد الحرب.