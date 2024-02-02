يونيسف: 17 ألف طفل في غزة انفصلوا عن ذويهم

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الجمعة، إن 17 ألف طفل في غزة انفصلوا عن عائلاتهم خلال الصراع، وأن جميع الأطفال تقريبا في القطاع بحاجة إلى دعم نفسي.

ولفت جوناثان كريكس مدير الاتصالات بمكتب يونيسف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أن الأطفال تظهر عليهم أعراض مثل مستويات عالية للغاية من القلق المستمر، وفقدان الشهية.

ومن بين الأعراض قال كريكس، أن الأطفال لا يستطيعون النوم، أو يمرون بنوبات تهيج عاطفي، أو يفزعون في كل مرة يسمعون فيها صوت القصف.

وتابع: "قبل هذه الحرب، كانت يونيسف تعتبر بالفعل أن 500 ألف طفل بحاجة إلى خدمات الصحة النفسية ودعم نفسي في غزة".

وأضاف: "اليوم، تشير تقديراتنا إلى أن جميع الأطفال تقريبا بحاجة إلى هذا الدعم، أي أكثر من مليون طفل".