غارات جوية تستهدف معسكرا لميليشيا الحوثي في الحديدة

ذكرت مصادر عسكرية يمنية إن غارات أمريكية – بريطانية استهدفت معسكراً لقوات الدفاع الجوي التابع لميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن القوات الأمريكية-البريطانية، شنت عدة غارات، مستهدفة معسكر قوات الدفاع الجوي التابع لميليشيا الحوثي في منطقة "الجبانة"، بمديرية الصليف، شمال غرب مدينة الحديدة.

من جهتها، ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن ثلاث غارات أمريكية-بريطانية، استهدفت منطقة "الجبانة"، فيما استهدفت غارتان منطقة "رأس عيسى" بمديرية الصليف، دون أن تكشف القناة عن طبيعة المواقع المستهدفة.

وأعلنت الميليشيا أنها استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر، وقالت في بيان إنها نفذت ما وصفتها بأنها "عملية نوعية" استهدفت خلالها المدمرتين بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.