أنباء عن "هجوم صاروخي" على سفينة جنوب الحديدة
أعلنت مصادر مختلفة عن هجوم صاروخي محتمل على سفينة جنوب مدينة الحديدة اليمنية التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي.
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت، اليوم الخميس، إنها تلقت تقريرًا عن حادث على بعد 98 ميلًا بحريًّا جنوب مدينة الحديدة.
ودعت في تغريدة على حسابها في منصة إكس السفن في تلك المنطقة إلى توخي الحذر، والإبلاغ عن أي حادث يواجهها، إلا أنها لم تعط مزيدًا من التفاصيل عن طبيعة هذا الحادث.
من جهتها، أكدت شركة "أمبري" للأمن البحري تعرض سفينة تجارية على بعد 68 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة اليمنية لما يوصف بأنه "هجوم صاروخي"، وفقا لـ"رويترز".
وقالت "أمبري" إنه لا تقارير واردة عن إصابات أو أضرار في السفينة.
أتى ذلك بعد ساعات على إعلان القيادة المركزية الأمريكية نجاح قواتها في اعتراض 4 مسيّرات أطلقتها ميليشيا الحوثي من مناطق سيطرتها في اليمن، الأربعاء.
وقالت في بيان، إن القوات اعتبرت المسيّرات تهديدا وشيكا لها ولقوات التحالف وللسفن التجارية.