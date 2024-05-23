أنباء عن "هجوم صاروخي" على سفينة جنوب الحديدة

أعلنت مصادر مختلفة عن هجوم صاروخي محتمل على سفينة جنوب مدينة الحديدة اليمنية التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي.

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت، اليوم الخميس، إنها تلقت تقريرًا عن حادث على بعد 98 ميلًا بحريًّا جنوب مدينة الحديدة.

ودعت في تغريدة على حسابها في منصة إكس السفن في تلك المنطقة إلى توخي الحذر، والإبلاغ عن أي حادث يواجهها، إلا أنها لم تعط مزيدًا من التفاصيل عن طبيعة هذا الحادث.