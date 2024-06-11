إسرائيل تطلب مساعدة واشنطن لردع ميليشيا حزب الله

طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة مساعدتها لردع ميليشيا حزب الله، في أعقاب زيادة حدة التصعيد بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة.

كشف عن ذلك تقرير لهيئة البث الإسرائيلية، الليلة الماضية، أشار إلى التطورات الأخيرة في ما يتعلق بالتصعيد المستمر بين الجانبين منذ 8 أشهر، والحرائق التي ضربت الجليل والجولان جراء صواريخ ومسيّرات ميليشيا حزب الله.

وبحسب الهيئة الإسرائيلية، فإن هناك حالة من القلق في واشنطن بشأن تحول التصعيد الحالي إلى حرب واسعة، مضيفة أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن حمل رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهذا المفهوم، وطالبه بمنع اتساع الصراع.

وفي الأسابيع الأخيرة واجهت إسرائيل عددًا من المفاجآت على صعيد الساحة الشمالية، منها نجاح ميليشيا حزب الله في استخدام مسيّرات قادرة على إطلاق صواريخ أو توسيع استخدام صواريخ من طراز "بركان" يصعب اعتراضها.

ودفع الأمر مراقبين إسرائيليين للحديث عن كون التصعيد الحالي مجرد عمليات استخلاص للدروس واختبار للدفاعات الجوية الإسرائيلية من جانب ميليشيا حزب الله.