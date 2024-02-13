ألمانيا: ندعو إسرائيل لتوفير ممرات آمنة في رفح

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إلى توفير "ممرات آمنة" للمدنيين في رفح، الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وقالت بيربوك خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الفلسطيني رياض المالكي، في برلين قبل توجهها، غدًا الأربعاء، إلى إسرائيل "لجأ مئات آلاف الأشخاص إلى رفح بأمر من إسرائيل، ويجب أن يستمر هؤلاء بالتمتع بالحماية" فيها.

وأضافت "لا يمكن أن يختفي هؤلاء الآباء والأطفال والعائلات بكل بساطة، لا مكان يتجهون إليه، ليس جنوبا على كل حال".

واستيقظ الفلسطينيون في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ليل الأحد، على دوي انفجارات وصفوها بأنها الأعنف منذ بدء الحرب، خلال تنفيذ عملية تخليص إسرائيليين اثنين من الأسر، التي قالت مصادر إسرائيلية إن الاستعداد لها استغرق شهرا كاملا.