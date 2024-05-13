"ضبابية الأهداف" تشعل الصدام بين قيادات الجيش الإسرائيلي والحكومة

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، بعث رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي "رسالة تحذيرية" لنتنياهو، قال فيها "أنت تستمر في العودة إلى العمل العسكري لأنك لا تتخذ قرارات".

وأضاف هاليفي أن الجيش يهاجم جباليا مجددا؛ لأنه "لا يوجد تحرك سياسي من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء كيان حكم آخر غير حماس في قطاع غزة، ويتعين علينا العمل مرارا وتكرارا هناك (في جباليا) وفي أماكن أخرى (في قطاع غزة) من أجل تفكيك البنية التحتية لحماس".

وتوشر هذه التصريحات الصادرة عن المستوى القيادي الأعلى في الجيش الإسرائيلي إلى افتقاد الجيش بوصلة ما يراد تنفيذه والخطوات اللاحقة، جراء عدم قناعة الجيش بقدرة هرم المستوى السياسي على تحديد ما يريد الوصول إليه بعد تنفيذ العمليات العسكرية.

ويؤكد مراقبون أن من شأن هذه الحالة إحداث تأثير سلبي كبير على سير العمليات العسكرية، وإضعاف معنويات القادة والجنود الذين تولد لديهم شعور بعدم جدوى خوضهم المواجهات الصعبة على الأرض، وتكبدهم الخسائر وفقدان أرواح العديد من الجنود.

وبات ملحوظا أن الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة دخل في حالة من العشوائية التي فرضت عليه أن يعود للقتال في المناطق التي من المفترض أنه قام بتطهيرها وسيطر عليها وانتقل منها إلى نقاط متقدمة أخرى.

وكان الجيش الإسرائيلي، عند إعلان القيادة السياسية بدء مرحلة اجتياح رفح كـ"آخر معاقل حماس"، قد اضطر للعودة إلى القتال في مناطق جباليا شمالي قطاع غزة وكذلك في حي الزيتون وسط القطاع.