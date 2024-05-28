البرلمان الفرنسي يعاقب نائبا رفع العلم الفلسطيني (فيديو)
قرر البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، إبعاد النائب عن حزب فرنسا الأبية المعارض، سيباستيان ديلوغو، لمدة 15 يوماً؛ بسبب رفعه العلم الفلسطيني خلال جلسة للجمعية الوطنية (الغرفة الثانية في البرلمان).
وذكرت قناة "إل سي بي"، التي تبث الأخبار البرلمانية في فرنسا، أن ديلوغو رفع العلم الفلسطيني تضامنا مع سكان قطاع غزة الذين يتعرضون للهجمات الإسرائيلية منذ أشهر، بحسب وكالة "الأناضول".
وأضافت أن نواب المعارضة قابلوا رفع العلم الفلسطيني بالتصفيق خلال الجلسة، ما دفع رئيسة الجمعية يائيل برون بيفيه إلى تعليقها.
وأشارت إلى أن البرلمان قرر إبعاد ديلوغو لمدة 15 يوما.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 117 ألف فلسطيني، بين قتيل وجريح.