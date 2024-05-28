البرلمان الفرنسي يعاقب نائبا رفع العلم الفلسطيني (فيديو)

قرر البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، إبعاد النائب عن حزب فرنسا الأبية المعارض، سيباستيان ديلوغو، لمدة 15 يوماً؛ بسبب رفعه العلم الفلسطيني خلال جلسة للجمعية الوطنية (الغرفة الثانية في البرلمان).

وذكرت قناة "إل سي بي"، التي تبث الأخبار البرلمانية في فرنسا، أن ديلوغو رفع العلم الفلسطيني تضامنا مع سكان قطاع غزة الذين يتعرضون للهجمات الإسرائيلية منذ أشهر، بحسب وكالة "الأناضول".