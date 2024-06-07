حماس: لا نزال ندرس مقترح بايدن بشأن غزة

قالت حركة حماس الفلسطينية إنها لم تعلن عن موافقتها على المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن كما لم ترفضه بعد، وقالت إنها "ما زالت تدرس النقاط الإيجابية والسلبية" التي وردت فيه قبل صياغة رد نهائي.

ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن القيادي في الحركة عبد الرحمن شديد أنّ حماس "لم تتلقّ حتّى الآن تأكيدا حقيقياً من الوسطاء بشأن موقف إسرائيل تجاه المقترح، الذي وصفه بأنه اقتراح إسرائيلي "تلاه بايدن بلسانه".