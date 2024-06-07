حماس: لا نزال ندرس مقترح بايدن بشأن غزة
قالت حركة حماس الفلسطينية إنها لم تعلن عن موافقتها على المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن كما لم ترفضه بعد، وقالت إنها "ما زالت تدرس النقاط الإيجابية والسلبية" التي وردت فيه قبل صياغة رد نهائي.
ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن القيادي في الحركة عبد الرحمن شديد أنّ حماس "لم تتلقّ حتّى الآن تأكيدا حقيقياً من الوسطاء بشأن موقف إسرائيل تجاه المقترح، الذي وصفه بأنه اقتراح إسرائيلي "تلاه بايدن بلسانه".
وكان القيادي في الحركة أسامة حمدان وصف اتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه مجرّد "كلمات"، وأشار إلى أن الحركة لم تحصل على أي التزامات مكتوبة تتعلّق بهدنة.
وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت أن جهود الوساطة القطرية ومصر والولايات المتحدة لا تزال مستمرة.
وعرض بايدن الأسبوع الماضي ما قال إنه مقترح إسرائيلي على ثلاث مراحل يفضي إلى وضع حد للنزاع والإفراج عن الرهائن وإعادة إعمار القطاع من دون أي وجود لحماس في السلطة.