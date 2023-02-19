العراق.. أربيل وبغداد تشكلان لجنة مشتركة لصياغة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي

ووصل، في وقت سابق من اليوم الأحد، وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان إلى العاصمة العراقية بغداد، من أجل استكمال المفاوضات بشأن تشريع قانون النفط والغاز، المؤجل منذ سنين بسبب الخلافات السياسية عليه، إضافة إلى مناقشة نسبة الإقليم ضمن موازنة سنة 2023.

وذكر بيان لدائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، أن "وفد حكومة إقليم كردستان اجتمع في بغداد، اليوم الأحد 19 شباط 2023، مع وفد الحكومة الاتحادية - وزارة النفط، وتقرر خلال الاجتماع، تشكيل لجنة مشتركة لإعداد وصياغة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي".

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، لـ"إرم نيوز"، إن "الأطراف السياسية وكذلك الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم مصرة على تشريع قانون النفط والغاز خلال المرحلة المقبلة من أجل حل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل".