مصادر أمنية تكشف تفاصيل مقتل جندي مصري قرب معبر رفح

أعلنت إسرائيل ومصر، الاثنين، مقتل جندي مصري وإصابة آخر، خلال إطلاق نار في عدة اتجاهات، في منطقة قرب معبر رفح الحدودي.

وقال مصدران أمنيان مصريان إن جندياً مصرياً كان متمركزاً في برج مراقبة بادر بإطلاق النار عندما شاهد قوة أمنية إسرائيلية على متن مركبة مدرعة تخترق النقطة الفاصلة على الحدود.

وكانت المركبة المدرعة الإسرائيلية تلاحق عدداً من الشبان الفلسطينيين وقتلت مجموعة منهم، وفقاً لما نقلته "رويترز" عن المصدرين الأمنيين.

وأضاف المصدران أن القوة الاسرائيلية ردت على الجندي المصري بقذيفة أسفرت عن مقتله، وتلا ذلك قيام مجموعة من الجنود المصريين بتبادل إطلاق النار مع القوة الإسرائيلية وإصابتهم لعدد من أفرادها قبل أن تتراجع للخلف.

وذكر المصدران الأمنيان أن جندياً مصرياً ثانياً أصيب في تبادل إطلاق النار.