لقاء بلا نتائج.. بري يكتفي بحوار "صريح وجيد" مع لودريان

خرج اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، وجان إيف لودريان مبعوث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بلا نتائج تذكر، فيما يخص الملف المتأزم المتمثل في رئاسة الجمهورية.

والتقى بري مع لودريان في مقر الرئاسة الثانية في "عين التينة" بحضور السفيرة الفرنسية آن غريو، في محاولة للتعرف على الأفكار التي يحملها المبعوث الفرنسي.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن اللقاء استمر لأكثر من ساعة بين المسؤولين، ثم غادر بعده لودريان دون الإدلاء بتصريح.

واكتفى بري بالتأكيد على أن اللقاء كان "صريحًا وجيدًا"، دون الكشف عن أي تفاصيل أو مستجدات.

ويعيش لبنان على وقع العديد من الأزمات المتفاقمة على رأسها ملف الرئاسة، والكهرباء، والبطالة، والأدوية، وغيرها من الأزمات.

وشهدت العاصمة بيروت قبل أسبوع احتجاجات غاضبة من جانب مُودعين هاجموا أفرعًا للبنوك، وحطموا واجهاتها، وأشعلوا النار فيها، مطالبين بالحصول على أموالهم من تلك البنوك.