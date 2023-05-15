مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

قتِل شاب فلسطيني، ينتمي لحركة "الجهاد الإسلامي" وأصيب آخر برصاص الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، خلال مداهمة لـ "مخيم عسكر"، شرق نابلس.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في نابلس، بأن مواطِنَين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في المخيم، وأن أحدهما توفي في وقت لاحق متأثرًا بإصابته الحرجة في الصدر.

وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، بحجة البحث عن مطلوبين، واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية في المدينة.