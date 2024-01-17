ماذا يعني تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"؟

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، اليوم الأربعاء، إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي في اليمن "جماعة إرهابية عالمية"، وذلك في قرار يسري بعد 30 يوما من الآن.

وذكر البيان أنه خلال مدة الثلاثين يوما قبل نفاذ القرار "ستجري الحكومة الأميركية تواصلا واسع النطاق مع الأطراف المعنية، ومقدمي المساعدات، والشركاء المهمين لتسهيل المساعدة الإنسانية والاستيراد التجاري للسلع الضرورية في اليمن".

وتراجعت الإدارة الأميركية عن قرار اتخذه الرئيس الأميركي جو بايدن في بداية فترة رئاسته بحذف ميليشيا الحوثي من القائمة بسبب مخاوف من الإضرار بآفاق محادثات السلام وإلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد اليمني في بلد يواجه شبح المجاعة.

ويحول إدراج ميليشيا الحوثي في قائمة المنظمات الإرهابية دون وصولها إلى النظام المالي العالمي، فضلا عن عقوبات أخرى.

ويعتبر تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية بشكل خاص تحت أمر تنفيذي، أقل حدة من تصنيفهم "منظمة إرهابية أجنبية" من قبل وزارة الخارجية لأن ذلك يعني فرض حظر أكثر صرامة على تقديم الدعم المادي للمدرجين على تلك القائمة وتطبيق حظر تلقائي على السفر.

وتحت التصنيف الجديد سيتم تجميد جميع أصول الأفراد أو الكيان المدرج ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة ويمنع الأشخاص الأميركيون من المشاركة في أي معاملات مالية أو تجارية معهم.

وتسببت حملة ميليشيا الحوثي في تعطيل التجارة العالمية وأثارت القلق من التضخم وعمقت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وذكر واحد من ثلاثة مسؤولين بالإدارة الأمريكية أبلغوا الصحفيين بالإعلان قبل صدوره بشرط عدم نشر أسمائهم أن "التعريف المحدد للإرهاب ينطبق على هذه الهجمات".

ويأتي التصنيف بعد أن شنت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية الأسبوع الماضي عشرات الضربات الجوية على ميليشيا الحوثي، التي تسيطر على أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في اليمن.