الأردني "آية الله الخميني" يثير الجدل بترشحه للبرلمان

غصت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بخبر ترشح مواطن لانتخابات البرلمان المقبلة؛ بسبب اسمه اللافت (آية الله الخميني محمد فريحات)، وهو اسم مركب لأردني من مواليد (1979)، وهو العام ذاته الذي أعلن فيه الخميني ما عُرفت بـ"الثورة الإسلامية" في إيران.

وقال ناشطون عبر "فيسبوك"، إن "أقوى دعاية للمرشح الخميني هو اسمه، ولن يدفع فلساً واحداً من أجل الترويج لحملته، مروج نفسه باسمه"، فيما كتب آخر: "لم يبق سوى شعار الموت لأمريكا ليرافق حملته الانتخابية".

وكان الأردني (آية الله الخميني محمد الفريحات) أعلن ترشحه لانتخابات مجلس النواب (البرلمان)، بعد فوزه في انتخابات داخلية لعشيرة الفريحات، التي ينتمي إليها في محافظة عجلون، الواقعة على بعد 70 كم، شمال العاصمة عمّان.