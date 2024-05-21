ولي العهد السعودي يطمئن الجميع على صحة الملك سلمان

طمأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مجلس الوزراء على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، معرباً عن تقديره لكل من سأل عن خادم الحرمين الشريفين للاطمئنان على صحته.

ودعا ابن سلمان خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، المولى عز وجل أن ينعم على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل وأن يمتعه بالصحة والعافية، وفق ما جاء عبر وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وكان الديوان الملكي السعودي قد قال في بيان صحفي، أول أمس الأحد، إن العاهل السعودي الملك سلمان، سيخضع لفحوص طبية بسبب ارتفاع في درجة الحرارة، مضيفا أن الملك سلمان سيجري فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.

وأوضح البيان أن الملك سلمان "يعاني ارتفاعاً في درجة الحرارة وألما في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته".