"يسرائيل هيوم" تكشف تكتيكات حماس لإتمام "الصفقة" ومواجهة اجتياح رفح

سلطة صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، الاثنين، الضوء على ما وصفته بـ "تكتيكات حماس" للتوصل إلى اتفاق هدنة في غزة يوقف الحرب ويمنع اجتياح مدينة رفح الحدودية مع مصر.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها: "منذ استئناف المفاوضات حول صفقة تحرير الرهائن الإسرائيليين في غزة، قبل نحو 10 أيام، بقيادة مصر، وزعت حماس رسائل تحدثت عن (روح إيجابية) ورغبة في التوصل إلى اتفاق".

وأضافت الصحيفة: "في الوقت ذاته أصرت حماس على شرط إنهاء الحرب في القطاع، ثم تراجعت عن هذا الشرط في 11 أبريل/نيسان على لسان الناطق باسمها عبداللطيف القانوع".

وأوضحت أن "الفجوة بين التصريحات حول (الروح الإيجابية) والموقف الفعلي تشير إلى رغبة حماس في عدم قبول المسؤولية عن انفجار المفاوضات، بسبب الخوف من الصراع مع مصر، التي تسيطر على معبر رفح، إضافة لأسباب أخرى، الأمر الذي يكشف تكتيكات الحركة لتحقيق أهدافها والضغط على إسرائيل".

ورأت "يسرائيل هيوم" أن "حماس تسعى بطريقة إيجابية إلى التوصل لاتفاق من شأنه أن يقود إلى حدوث الانسحاب الإسرائيلي من غزة بالكامل والوقف الكلي للحرب".

وركزت الصحيفة على نقاش دار في الأوساط الفلسطينية المؤيدة لحماس قالت إن مفاده "التضامن الكامل مع الحركة وعدم القبول بالتراجع عن أي شرط من الشروط المطروحة لإبرام الصفقة، وترجمة ذلك الموقف إلى العبرية وتوزيعه على وسائل الإعلام، لزيادة الضغط على الشارع الإسرائيلي".

واعتبرت الصحيفة أن "هذا النقاش يوضح المغزى الأساسي الذي يقف خلف التصريحات العلنية للناطقين باسم حماس، والتي تركز على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتتهمه بتخريب مفاوضات الصفقة لاعتبارات شخصية".