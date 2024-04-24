بعد "القمة الثلاثية".. مبعوث المنفي في الرباط لـ"تعزيز اتحاد المغرب العربي"

وصل أمس الثلاثاء إلى العاصمة المغربية الرباط مبعوث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، سامي المنفي، بعد أقل من 24 ساعة على انعقاد "القمة الثلاثية" في تونس التي جمعت الرئيس قيس سعيد، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وأكد القائم بأعمال السفارة الليبية في المغرب السفير أبو بكر إبراهيم الطويل، على أن الزيارة تندرج في "إطار الجهود الرامية إلى تعزيز اتحاد المغرب العربي لتحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة".

وحمل مبعوث رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال زيارته رسالة خطية إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، من رئيس المجلس، محمد يونس المنفي.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في مقر الوزارة.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، في بيان، أن مبعوث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أكد على أهمية تعزيز اتحاد المغرب العربي.

وأضاف القائم بأعمال السفارة الليبية في المغرب، أن هذه الزيارة "تأتي لتؤكد تميز العلاقات الأخوية التي تربط بين ليبيا والمغرب".