القوات الإسرائيلية تعلن اعتقال مسلح خلال مداهمة جنين

قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل مسلحا مشتبها به وصادر أسلحة، اليوم الجمعة، في مداهمة في مدينة جنين في الضفة الغربية تسببت في اندلاع اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

وقالت القوات الإسرائيلية إنها أطلقت النار على مشتبه بهم ألقوا عبوات متفجرة عليهم. وقال تلفزيون فلسطين إن الجنود أصابوا شخصين من بينهم فتى عمره 14 عاما.

وأضاف أن القوات أعاقت حركة سيارات الإسعاف واعتقلت عددا من الشبان قبل أن تنسحب.