القوات الإسرائيلية تعلن اعتقال مسلح خلال مداهمة جنين
قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل مسلحا مشتبها به وصادر أسلحة، اليوم الجمعة، في مداهمة في مدينة جنين في الضفة الغربية تسببت في اندلاع اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.
وقالت القوات الإسرائيلية إنها أطلقت النار على مشتبه بهم ألقوا عبوات متفجرة عليهم. وقال تلفزيون فلسطين إن الجنود أصابوا شخصين من بينهم فتى عمره 14 عاما.
وأضاف أن القوات أعاقت حركة سيارات الإسعاف واعتقلت عددا من الشبان قبل أن تنسحب.
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي رتلا من مركبات عسكرية مدرعة يقترب من المنطقة قبل أن ترتفع سحابة من الدخان الأبيض من مبنى سكني أثناء إطلاق الرصاص.
وقال عطا أبو رميلة أمين سر حركة فتح في جنين لرويترز: "اليوم قبل صلاة الظهر أقام الجيش (الإسرائيلي) وقوات خاصة عدة نقاط حول المخيم في محاولة لاقتحام المخيم، لكن الحمد لله رب العالمين صحوة المقاتلين والمقاومين في كل المناطق مباشرة، والإنذار يعني الناس كانت مستعدة، والجاهزية كانت عالية، وتم التصدي لقوات الاحتلال ومنعها من دخول المخيم".
وأضاف أن سكان جنين يتوقعون مزيدا من المداهمات في الأيام المقبلة.