جندي إسرائيلي بزي ديناصور يثير غضبا بإطلاق صواريخ على غزة (فيديو)

أثارت سخرية جندي إسرائيلي، ظهر بفيديو، وهو يقوم بإطلاق صواريخ على قطاع غزة، مرتديًا زي ديناصور، غضبًا على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما عُدّ استخفافًا من جنود الجيش الإسرائيلي، بآثار القصف المدمر، وضحايا الحرب.

وبحسب تعليق على فيديو آخر، "غزة سُوِّيت، ويجب أن يُسمع صوتها. شارك وانشر، معًا سنرفع معنويات شعب إسرائيل".

وجاء الانتشار الأول لهذه الفيديوهات عبر قناة على "تليغرام" يتابعها أكثر من 10 آلاف شخص، متخصصة بهذا النوع من السخرية، قبل أن ينتشر على منصات تواصل أخرى.

وأظهر مقطع الفيديو، سخرية الجندي الإسرائيلي الذي ظهر متنكرا بهيئة ديناصور؛ إذ خرج من خيمة متجها إلى مجموعة من الصواريخ، ليطلق أحدها، ثم يعتلي دبابة ويبدأ بالرقص على أنغام أغنية أميركية راقصة.