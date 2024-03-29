من هو أحمد شحيمي الذي اغتالته إسرائيل في سوريا؟
أعلنت مصادر لبنانية ومنصات تابعة وأخرى موالية لميليشيا حزب الله، الجمعة، مقتل أحمد جواد شحيمي "أبو ياسر" في غارة إسرائيلية عنيفة على مناطق في مدينة حلب السورية.
ونفذت إسرائيل ضربة جوية هي الأعنف منذ سنوات على سوريا، استهدفت مخازن للسلاح والصواريخ تابعة للميليشيا داخل سوريا، إلى جانب استهداف معامل الدفاع التابعة للجيش السوري في منطقة السفيرة بريف حلب.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للميليشيا اللبنانية أن أحمد شحيمي، يعتبر أحد أبرز قادة حزب الله اللبنانيين في سوريا، وهو الشقيق الأكبر لخليل شحيمي قائد فرقة "الرضوان" في الميليشيا.
وينحدر أحمد شحيمي الذي قتل في غارة، اليوم الجمعة، وشقيقه خليل الذي قتل في غارة إسرائيلية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من بلدة "مركبا" في جنوب لبنان.
وتقول مصادر إن أحمد شحيمي كان قائدًا لمجموعة من كبار المسؤولين في ميليشيا حزب الله العاملة داخل سوريا، وإن عددًا منهم قتل معه خلال الغارة.