من هو أحمد شحيمي الذي اغتالته إسرائيل في سوريا؟

أعلنت مصادر لبنانية ومنصات تابعة وأخرى موالية لميليشيا حزب الله، الجمعة، مقتل أحمد جواد شحيمي "أبو ياسر" في غارة إسرائيلية عنيفة على مناطق في مدينة حلب السورية.

ونفذت إسرائيل ضربة جوية هي الأعنف منذ سنوات على سوريا، استهدفت مخازن للسلاح والصواريخ تابعة للميليشيا داخل سوريا، إلى جانب استهداف معامل الدفاع التابعة للجيش السوري في منطقة السفيرة بريف حلب.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للميليشيا اللبنانية أن أحمد شحيمي، يعتبر أحد أبرز قادة حزب الله اللبنانيين في سوريا، وهو الشقيق الأكبر لخليل شحيمي قائد فرقة "الرضوان" في الميليشيا.