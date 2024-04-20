هنية في تركيا للقاء أردوغان

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية إلى مدينة إسطنبول، مساء الجمعة، لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع تجاوز عدد القتلى في غزة 34 ألف شخص، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأفاد بيان صادر عن "حماس"، الجمعة، بأن أردوغان وهنية سيناقشان النزاع في غزة، مشيرا إلى مرافقة وفد لرئيس المكتب السياسي لـ"حماس".

وشدد أردوغان الأربعاء على أنه سيواصل "الدفاع عن الكفاح الفلسطيني وأن يكون صوت الشعب الفلسطيني المضطهد"، وفقاً لتعبيره، لكنه رفض في حديثه مع الصحافيين، الجمعة، الخوض في تفاصيل الاجتماع.

وزار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قطر، الأربعاء، وأمضى ثلاث ساعات مع هنية ومساعديه "لتبادل واسع لوجهات النظر، خاصة في ما يتعلق بالمفاوضات من أجل وقف إطلاق النار".