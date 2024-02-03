حرب غزة في شهرها الرابع.. أرقام صادمة وهدنة متعثرة

تتواصل لليوم 120 على التوالي، الحرب الإسرائيلية على غزة، بينما تتفاقم مأساة السكان خاصة النازحين منهم، فيما تتعثر جهود الوسطاء للتوصل لهدنة بين حماس وإسرائيل، خاصة في ظل الاشتراطات المتبادلة من الجانبين.

وتسببت الحرب بمقتل 27.238 فلسطينيًا، وإصابة 66.452 آخرين، بينهم 11 ألفًا بحاجة للسفر والعلاج بالخارج، وأُصيب 700 ألف نازح بالأمراض المعدية، بينهم 8 آلاف حالة التهابات الكبد الوبائي الفيروسي، كما أن 60 ألف سيدة حامل معرضة للخطر بسبب عدم توافر الرعاية الصحية.

ودمر الجيش الإسرائيلي، وفق البيانات، 70 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، و290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، وألقى 66 ألف طن من المتفجرات على غزة خلال الحرب.

ووفق الإحصاءات الفلسطينية، فإن "الجيش ارتكب نحو 2269 مجزرة بمختلف مناطق القطاع، ودمر 140 مقرًا حكوميًا و99 مدرسة وجامعة و161 مسجدًا بشكل كلي، ودمر 295 مدرسة وجامعة و253 مسجدًا و3 كنائس بشكل جزئي".

وتسببت الحرب بإخراج 30 مستشفى و53 مركزًا صحيًا عن الخدمة، وتدمير 150 مؤسسة صحية بشكل جزئي، علاوة على تدمير 122 سيارة إسعاف، و200 موقع أثري وتراثي، بحسب تأكيدات الإعلام الحكومي في غزة.

وبحسب تقارير عبرية، فإن المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغر ناقش، الجمعة، مقترح صفقة تبادل أسرى مع حماس، مشيرة إلى أن المقترح جرى طرحه خلال اجتماع باريس.

وأكدت التقارير، أن "مقترح الصفقة يمتد إلى 142 يومًا، وسيتم خلالها الإفراج عن 35 محتجزًا من النساء والمسنين والمرضى، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 35 يومًا، وبعد ذلك ستكون هناك مفاوضات بشأن الدفعة الثانية التي ستستمر لمدة 7 أيام".