خبراء: استقالة غانتس وآيزنكوت تضع نتنياهو في مواجهة داخلية وخارجية

وجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه من جديد في مواجهة داخلية وخارجية بعد استقالة الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت، وعدم وجود بديل لهما من خارج الائتلاف الحكومي اليميني الضيق.

واعتبر محللون أن استقالة غانتس نزعت الشرعية الوطنية عن حكومة الطوارئ الإسرائيلية التي ضمت أقطابًا وكفاءات من غير الأحزاب اليمينية المتحالفة مع نتنياهو، والتي تتبنى خطابات شعبوية ودينية تسببت بأزمات لإسرائيل داخليًّا، ومع عدد من دول العالم أبرزها واشنطن، الحليف الأكبر لإسرائيل.

ومن شأن استقالة غانتس وآيزنكوت أن تعيد النصاب في اتخاذ القرارات الحاسمة إلى الحكومة الإسرائيلية اليمينية، إذا ما فشل نتنياهو في ضم جدعون ساعر أو أفيغدور ليبرمان، وهما المرشحان للانضمام لمجلس الحرب، وإن كانت فرص قبولهما بأي عرض من هذا القبيل منخفضة جدًا.

وفي حال أصبحت القرارات الحاسمة بيد الأحزاب اليمينية الإسرائيلية فإن ذلك سيجعل نتنياهو وحيدًا في مواجهة العالم، خاصة أن الوزراء اليمينيين يطالبونه باتخاذ قرارات خطيرة للغاية بشأن قطاع غزة والضفة الغربية.