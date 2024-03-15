الغارديان: 6 دول تزوّد إسرائيل بالنفط لتشغيل ترسانتها العسكرية

النفط لم يتوقف رغم الحكم

ويشير التقرير إلى أن إسرائيل استقبلت ثلاث ناقلات أمريكية محملة بوقود الطائرات JP8 على شكل مساعدات عسكرية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث غادرت إحداها الولايات المتحدة قبل بدء الهجوم الحالي على غزة.

في حين غادرت الناقلتان الأخريان بعد بدء النزاع، الأولى في السادس من ديسمبر 2023، عندما قُتل أكثر من 16 ألف فلسطيني. والثانية غادرت تكساس في 9 فبراير/شباط 2024، بعد أسبوعين من صدور الحكم المؤقت لمحكمة العدل الدولية بأن إسرائيل من المحتمل أن ترتكب إبادة جماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في غزة المحتلة.

وتُظهر صورة الأقمار الصناعية ناقلة النفط الأخيرة في عسقلان الإسرائيلية في السادس من مارس/آذار، عندما ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 30 ألف شخص.

ويبدو أن السفن التي تنقل النفط والوقود تقوم في الآونة الأخيرة بإيقاف إشارة نظام التعرف الآلي (AIS) قبل الوصول إلى إسرائيل، ربما لأسباب أمنية، بحسب الصحيفة.

ولفت التقرير إلى أن إسرائيل تعتمد على النفط الخام والمنتجات المكررة القادمة من الخارج لتشغيل أسطولها الكبير من الطائرات المقاتلة، والدبابات، والمركبات العسكرية، وإدامة أعمالها العسكرية.

وبصرف النظر عن وقود الطائرات الأمريكية، توقفت جميع الشحنات الأخرى تقريبًا من المنتجات البترولية المكررة إلى إسرائيل منذ أكتوبر 2023 بفعل هجمات ميليشيا الحوثيين على سفن البحر الأحمر.

ومع ذلك ظلت إمدادات النفط الخام إلى إسرائيل مستقرة إلى حد ما، باستثناء الانخفاض في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.