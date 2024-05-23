إسرائيل: مقتل 634 من الجيش منذ بدء حرب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، مقتل 634 ضابطا وجنديا في آخر حصيلة محدثة لعدد قتلاه وجرحاه في حرب غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي في إحصائية نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إنه منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الثاني 2023، قُتل 634 ضابطا وجنديا، فيما قُتل 282 منذ بدء الحرب في قطاع غزة في 27 أكتوبر.