البرلمان الأوروبي: الإفراج عن الرهائن وتفكيك حماس شرط لوقف حرب غزة

قال البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، إن الوقف غير المشروط لإطلاق النار في غزة ينبغي ألا أن يحدث إلا في حالة الإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني المحاصر وتفكيك حركة حماس.

وسَعت 3 مجموعات من المشرعين الأوروبيين، وهم الاشتراكيون والوسطيون والخضر، إلى استصدار قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار واستئناف الجهود للوصول إلى حل سياسي.

ودعا نص القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وتفكيك حركة حماس.

غير أن حزب الشعب الأوروبي، الذي ينتمي إلى يمين الوسط ويعد أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي، دفع بتعديل على النص أثناء التصويت.

وطالب بوقف دائم لإطلاق النار واستئناف الجهود للوصول إلى حل سياسي "شريطة" إطلاق سراح الرهائن وتفكيك حماس.

وتمت الموافقة على القرار ككل بأغلبية كبيرة.

ولا تتمتع قرارات البرلمان الأوروبي بسلطة ملزمة، لكن هدفها هو توضيح وجهة نظر الأوروبيين، وأثارت في بعض الأحيان ردود فعل خارجية شديدة.

وسيُرسل القرار إلى مؤسسات أخرى في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في التكتل والحكومة الإسرائيلية والهيئات الفلسطينية ومصر والأمم المتحدة.

وأدان نواب البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول هجوم حماس على إسرائيل في السابع من الشهر نفسه ودعوا أيضا إلى "هدنة إنسانية".