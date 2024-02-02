مشاهد ترصد حجم الدمار بمنطقة التوام في غزة (فيديو)

وتتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، في قطاع غزة رغم وجود مؤشرات "أولى" إلى إمكانية التوصل لهدنة جديدة وإطلاق سراح رهائن بعد نحو أربعة أشهر من الحرب.

واندلعت الحرب في أعقاب هجوم حماس المباغت الذي أسفر عن 1163 قتيلا بحسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وردا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس وهي تنفّذ مذّاك حملة قصف مدمرة على قطاع غزة أتبِعت منذ 27 أكتوبر بهجوم برّي واسع، ما أدّى إلى سقوط 27019 قتيلا حتى الآن غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.