من هو "خبير الصواريخ" الذي اغتاله الجيش الإسرائيلي في لبنان؟
أعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارة التي نفذها في وقت سابق اليوم في منطقة البازورية في لبنان استهدف فيها "نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله" حسب بيان للجيش.
وقال الناطق العربي باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرة استهدفت "علي عبد الحسن نعيم نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله".
وأضاف الناطق عبر حسابه في منصة "إكس" أن علي نعيم كان "خبيرا كبيرا في التنظيم وخاصة في مجال القذائف الصاروخية وكان يقود عمليات لإطلاق قذائف كبيرة الوزن وكان يعمل لتخطيط وتفعيل اعتداءات ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية".
وكانت ميليشيا حزب الله أعلنت في بيان مقتل علي عبد الحسن نعيم "أبو مهدي"، وقالت إنه من مواليد عام 1974 من بلدة سلعا في جنوب لبنان، وإنه "ارتقى شهيداً على طريق القدس". دون مزيد من التفاصيل.
ونشر الحزب صوراً لستة من الذين قتلوا اليوم، دون أن يذكر مكان استهدافهم، وكانت إسرائيل شنت غارة على مناطق في ريف حلب قبل الغارة التي شنتها على بلدة البازورية في لبنان.