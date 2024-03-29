من هو "خبير الصواريخ" الذي اغتاله الجيش الإسرائيلي في لبنان؟

وكانت ميليشيا حزب الله أعلنت في بيان مقتل علي عبد الحسن نعيم "أبو مهدي"، وقالت إنه من مواليد عام 1974 من بلدة سلعا في جنوب لبنان، وإنه "ارتقى شهيداً على طريق القدس". دون مزيد من التفاصيل.

ونشر الحزب صوراً لستة من الذين قتلوا اليوم، دون أن يذكر مكان استهدافهم، وكانت إسرائيل شنت غارة على مناطق في ريف حلب قبل الغارة التي شنتها على بلدة البازورية في لبنان.