غانتس يدعو نتنياهو لسحب تصريحات ربطت بين احتجاجات جنود الاحتياط وهجوم حماس

دعا بيني غانتس، الوزير في حكومة الحرب في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأحد، إلى سحب تصريحات ربطت بين احتجاجات جنود الاحتياط قبل الحرب ودوافع حركة حماس، لتنفيذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية ووسائل إعلام أخرى أن "نتنياهو قال إنه قد تكون هناك حاجة للتحقق مما إذا كانت الاحتجاجات ضد حكومته منذ أشهر، ومنها احتجاجات جنود الاحتياط الذين قالوا إنهم يرفضون استئناف الخدمة، تضاف إلى دوافع حماس لتنفيذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي مما أشعل فتيل الحرب الحالية".