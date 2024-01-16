استمرار انقطاع الاتصالات يُفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

فاقم استمرار انقطاع الاتصالات عن محافظات غزة لليوم الخامس على التوالي، حجم الأزمة الإنسانية في القطاع، وأثّر سلبًا على عمليات الاستجابة الطبية الطارئة، لا سيما في ظل القصف الإسرائيلي المستمر ووقوع جرحى ومفقودين في أماكن الاستهداف.

وقال المسؤول الإعلامي في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة رائد النمس، إن انقطاع شبكات الاتصالات عن محافظات قطاع غزة شكّل تحديًا خطيرًا لغرف عمليات الاستجابة الطارئة في الجمعية، وفاقم من حجم الأزمة بشكل كبير جدًا.