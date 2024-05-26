ميليشيا الحوثي تفرج عن 113 محتجزًا في صنعاء

أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، بأن مدينة صنعاء اليمنية التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي شهدت الإفراج عن 113 محتجزًا على خلفية النزاع في اليمن.

وقال بيان نشرته اللجنة الدولية، على موقعها الرسمي، إن مدينة صنعاء شهدت اليوم الإفراج عن 113محتجًزا من جانب واحد، بدعم منها.

وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن دافني ماريت : "نأمل أن تمهد هذه البادرة الطريق أمام المزيد من عمليات الإفراج التي تضع نهاية لمعاناة العائلات التي تتطلع إلى التئام شملها من جديد بعودة ذويها إلى كنفها".

وأضافت: "نحن مستعدون لتقديم خدماتنا الإنسانية للأفراد المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن وعائلاتهم، ودعم الإفراج عنهم عندما تصّرح سلطات الاحتجاز بذلك كما فعلنا اليوم."

وتنفذ ميليشيا الحوثي باستمرار حملات اعتقالات بحق اليمنيين السلميين، لا سيما المناوئين لسياساتها، وسط تقارير من منظمات أممية وحقوقية تدين هذه الاعتقالات وتطالب الميليشيا بوقفها والإفراج عن المحتجزين.