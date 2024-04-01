الخارجية الفلسطينية تعلّق على "اقتحام" سموتريتش "نبع العوجا‎"

اقتحم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش برفقة رئيس مجلس مستعمرات الأغوار، منطقة نبع العوجا شمال أريحا، وسط وعوده بالسيطرة على النبع والاستيلاء على كامل المنطقة التي يقع فيها.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اقتحام سموتريتش لنبع العوجا يندرج في إطار مخططات الاحتلال لضم وتهويد كامل منطقة الأغوار، خاصة بعد قراره بالاستيلاء على ما يزيد عن 8 آلاف دونم في الأغوار الوسطى، وفق وفا.

وأدانت الوزارة بشدة، في بيان لها، الأحد، اعتداء "عناصر من ميليشيات المستعمرين الإرهابية على عدد من المواطنين الفلسطينيين في تجمع عرب الرشايدة المحاذي للنبع وضربهم بالعصي، والحجارة، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم برضوض وجروح، ومحاولتهم أيضا سرقة أغنام الأهالي".

وطالبت الوزارة "بضغط دولي وأمريكي فاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائم الاستعمار، وحماية شعبنا وفرصة تطبيق حل الدولتين"، بحسب البيان.