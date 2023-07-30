اتفاق عراقي كويتي على إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية

أكد وزيرا خارجية العراق والكويت، اليوم الأحد، التزام بلديهما بإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح: "تحدثنا في ملف ترسيم الحدود وكان هناك نقاش مستفيض في هذه المسألة".

وأكد الوزير العراقي على "الاستمرار في النقاشات حول هذه المسألة من خلال اللجان الفنية المختلفة".

وأضاف: "سوف يكون هناك لجنة عليا لإجراء الحوارات مع الجانب الكويتي"، سوف تشرف "على كل اللجان الفرعية"، متابعًا: "تم التأكيد على إنهاء المسائل الحدودية والملف الحدودي".

من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي: "كان هناك توافق كامل في وجهات النظر على أهمية حلّ المشاكل العالقة بين الدولتين، وعلى رأسها موضوع إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين البلدين".

وأضاف أنَّ "هناك اجتماعا للجنة الفنية القانونية في 14 آب/أغسطس في بغداد؛ لاستكمال التشاور بالنسبة لإنهاء ترسيم الحدود البحرية".

ووصل وزير الخارجية الكويتي إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية لعقد عدد من اللقاءات مع رئيس الجمهورية العراقية ورئيسي الحكومة ومجلس النواب ومسؤولين آخرين.