دولة جديدة تعتزم التدخل في قضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل

تعتزم أيرلندا التدخل في قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، في أقوى إشارة حتى الآن على قلق دبلن من العمليات الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ووفق رويترز، قال وزير الخارجية مايكل مارتن، لدى إعلانه عن هذه الخطوة، الأربعاء، إنه رغم أن المحكمة الدولية هي التي ستبت في أمر حدوث إبادة جماعية من عدمه، فإنه يريد أن يوضح أن هجوم (حماس) في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وما يحدث في غزة الآن، "يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع".

وأضاف في بيان: "أخذ رهائن. والتعمد في حجب المساعدات الإنسانية عن المدنيين. واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. والاستخدام العشوائي للمواد الناسفة في المناطق المأهولة بالسكان. واستخدام منشآت مدنية لأغراض عسكرية. والعقاب الجماعي لشعب بأكمله". ومضى يقول: "القائمة تطول. يجب توقف هذا. وجهة نظر المجتمع الدولي واضحة. فاض الكيل".



وفي يناير / كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج تحت طائلة اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، بعد أن اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية تقودها الدولة في غزة.