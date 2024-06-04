"مجموعة السبع" تطالب حماس بقبول مقترح بايدن لوقف إطلاق النار

قال زعماء "مجموعة السبع"، في بيان، الاثنين، إنهم "يؤيدون تماماً وسيدعمون" وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن في غزة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، داعين حركة حماس إلى قبوله.

وذكر البيان أن الاتفاق "سيقود إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء غزة، ونهاية دائمة للأزمة، مع ضمان مصالح إسرائيل الأمنية وسلامة المدنيين في غزة".

وأكدت مجموعة السبع، التي تتولى إيطاليا رئاستها الدورية لعام 2024، مجدداً على دعمها "لمسار موثوق به نحو السلام يقود إلى حل الدولتين".

وعرض بايدن ما وصفه باقتراح إسرائيلي لوقف إطلاق النار من 3 مراحل، وحصل على رد فعل أولي إيجابي من حماس.

وأكد مساعد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن إسرائيل قبلت صفقة إطار العمل لإنهاء الحرب في غزة، لكنه وصفها بأنها معيبة وبحاجة إلى مزيد من العمل.