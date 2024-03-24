إسرائيل تقصف بعلبك اللبنانية للمرة الثالثة منذ 8 أكتوبر

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الأحد، مبنى من طابقين قرب مدينة بعلبك في شرق لبنان معقل ميليشيا حزب الله، وفق ما أفادت وكالة "فرانس فرس".

وقالت الوكالة إن "الطيران الإسرائيلي أطلق خمسة صواريخ على مبنى سكني مكون من طابقين في بلدة العسيرة في خراج مدينة بعلبك".

وهذه هي الضربة الثالثة على المنطقة البعيدة عن الحدود مع إسرائيل خلال نحو ستة أشهر من القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، والذي اندلع في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد إعلان الميليشيا تضامنها مع غزة.