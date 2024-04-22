مسؤول أمريكي: لا إصابات إثر هجوم قرب قاعدة للتحالف في سوريا

قال مسؤول أمريكي إن "مقاتلة تابعة للتحالف دمرت قاذفة صواريخ "دفاعا عن النفس، بعد أنباء عن هجوم صاروخي فاشل قرب قاعدة للتحالف في سوريا"، مضيفا أنه "لم يصب أي جندي أمريكي".

والهجوم على القوات الأمريكية هو الأول منذ أوائل فبراير/ شباط عندما أوقفت الفصائل المتحالفة مع إيران في العراق هجماتها على القوات الأمريكية.

يأتي ذلك مع إعلان كتائب "حزب الله" في العراق، استئناف الهجمات على القوات الأمريكية في البلاد، نتيجة عدم إحراز تقدم يذكر في المحادثات الرامية إلى خروج القوات الأمريكية خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لواشنطن، وفقاً لرويترز.

وأضافت الفصائل المسلحة، في بيان على "تيليغرام"، أن "ما حدث منذ فترة قصيرة هو البداية"، في إشارة على ما يبدو إلى هجوم وقع في وقت متأخر أمس الأحد بعدة صواريخ من شمال العراق على قاعدة تضم قوات أمريكية في سوريا.