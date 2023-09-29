الأسد: الصين تتعامل معنا من مبدأ الشراكة لا الهيمنة

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الصين تلعب دوراً مهماً جداً على مستوى العالم. وقال إن الصين عندما تتحدث عن الشراكة تتحدث عن مبدأ جديد ولا تتحدث عن الهيمنة، مثمّناً مواقفها إزاء سوريا.

وقال الأسد، في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي (CCTV)، نقلتها وكالة "سانا" الرسمية، إن "الصين وقفت مع سورية سياسياً من خلال دورها في مجلس الأمن وفي عدد من المحافل الدولية".

وتابع: "من الطبيعي أن يكون هناك حوار أوسع معها في ظل الظروف التي يمر بها العالم، وفي ظل الحصار الاقتصادي الغربي القاسي الذي يهدف لتجويع الشعب السوري".

وشدد الأسد على أن الشعب السوري قادر على إعادة بناء بلده عندما تتوقف الحرب وعندما ينتهي الحصار، مبيناً أن منطقتنا تواجه نوعين من الخطر، هما خطر الليبرالية الحديثة الغربية التي نشأت في أمريكا، وخطر التطرف.

وقال الأسد إن العنوان الاقتصادي كان أحد العناوين الواسعة التي توسع فيها مع المسؤولين الصينيين، وفيه عدة جوانب"، مضيفاً: "عندما نعود إلى دمشق ستتم لقاءات واجتماعات من أجل وضع آليات لتحويل هذه العناوين إلى مشاريع عمل تطبيقية".